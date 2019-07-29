أسعار_النفط تهبط بفعل المخاوف الاقتصادية

الخليج - واس تراجعت أسعار النفط، اليوم، وسط قلق المستثمرين من آفاق النمو الاقتصادي العالمي. ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 37 سنتا أو ما يعادل 0.6 % إلى 63.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا بما يوازي 0.4 % إلى 56 دولارا للبرميل.

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