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عدم إعطاء أفضلية المرور للقطارات والحافلات مخالفة وهذه عقوبتها

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد المرور السعودي أن عدم إعطاء أفضلية المرور لوسائل النقل العام كالقطارات والحافلات وما في حكمها في حال سيرها على المسارات المخصصة لها، مخالفة مرورية تستوجب العقوبة.

وأوضح المرور أن هذه المخالفة المرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (4)، والتي تقضي بتغريم المخالف مبلغاً مالياً لا يقل عن 500 ريال ولا يزيد على 900 ريال.

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