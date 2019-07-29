الأركان الروسية: الأمريكيون ينهبون المنشآت النفطية السورية في منطقة الفرات

© AP Photo / Hussein Malla

موسكو- سبوتنيك. وقال رودسكوي : "بالإضافة إلى تدريب المسلحين، تنشغل الهياكل الأمريكية في سوريا بنهب المنشآت النفطية والحقول في منطقة الفرات التابعة للحكومة السورية الشرعية ".

وأضاف "يتم استخراج وبيع النفط السوري من حقول "كوناكو" و"العمر" و"تاناك" الواقعة على الضفة الشرقية لنهر الفرات. هناك مخطط إجرامي لنقل النفط السوري عبر الحدود، يحدث ببساطة نهب الثروة الوطنية السورية ".

وبخصوص الوضع في مخيم الركبان قال رودسكوي: "المئات إن لم يكن الآلاف من الناس التي توفيت حفرت قبورهم على عجل خلف سور المخيم. الصور التي التقطت من أقمارنا تؤكد ذلك. وتقع المسؤولية الرئيسية في وفاة المدنيين على الولايات المتحدة، التي رفضت منذ فترة طويلة فعل أي شيء لحل أخطر أزمة إنسانية في الركبان".

وتتهم أنقرة الإدارة الأمريكية بالمماطلة في تنفيذ ما اتفق عليه حول الوضع في شمال سوريا، وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحافي، "اقتراحات الولايات المتحدة الأمريكية حول المنطقة الآمنة غير مرضية، وهي تماطل كما فعلت حول منبج".