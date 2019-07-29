دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي ببجي pubg توفر ميزة لـ 10 دول عربية ليتخلص مواطنيها من إدمان اللعبة

أضاف القائمون على لعبة ببجي pubg، ميزة جديدة لـ 10 دولة عربية للحد من إدمان مواطنيها لها وخصوصًا هؤلاء الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

الميزة التي تحمل اسم "إدارة وقت اللعب"، تم اختبارها منذ فترة في عدة بلدان عربية وهم: الإمارات، السعودية، مصر، الكويت والعراق قبل أن تضيفها مؤخرًا إلى 10 دول أخرى وهم: لبنان، عمان، الأردن، الجزائر، فلسطين، البحرين، ليبيا، المغرب، تونس واليمن.

وفي هذا السياق قال، مدير عمليات ببجي pubg موبايل، هيرمان تشاو: "نسعى دائماً لتوفير أفضل بيئة لعب للمستخدمين دوما، ما يجعلنا أحد أشهر الشركات المطورة لألعاب الموبايل في العالم، ونعتبر صحة لاعبينا من أهم أهدافنا ولهذا لدينا مبادرة مستمرة لحث اللاعبين على ممارسة لعبة ببجي موبايل بتوازن". المزيد:

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