نسخة جديدة من واتساب لا تحتاج رقم هاتفك alqiyady 1 نسخة جديدة من واتساب لا تحتاج رقم هاتفك
شاهد أيضاً: نسخة جديدة من واتساب لا تحتاج رقم هاتفك تويتر اعتمد في منصته الجديدة على العناصر الموجودة في التصميم الخاص بتطبيقه على الهواتف الذكية، وهو الأمر الذي اعتبره بعض المغردين أنه لن يكون لطيفا على المدى الطويل. موقع ذا فيرج التقني، أورد طريقة تُمكن المستخدمين من العودة للتصميم القدم تقوم على حذف بعض ملفات تعريف الارتباط من المتصفح وتنقية ذاكرة التخزين المؤقت؛ ليوهم المستخدم منصة تويتر بأنه يستخدم متصفحًا قديمًا للغاية لعرض الواجهة الجديدة، لكن كيفية إعداد الرجوع إلى الواجهة القديمة تتطلب عدة أدوات ضرورية يحسنها المختصون وليس العامة.
احذر هذه الثغرة في واتساب وتليجرام تجعل صورك وفيديوهاتك مُتاحة alqiyady 1 احذر هذه الثغرة في واتساب وتليجرام تجعل صورك وفيديوهاتك مُتاحة
شاهد أيضاً: احذر هذه الثغرة في واتساب وتليجرام تجعل صورك وفيديوهاتك مُتاحة وإذا كنت من مستخدمي منصة تويتر عبر متصفح فايرفوكس فعليك تحميلGoodTwitter وبمجرد تثبيته، ما عليك سوى تحديث صفحة "تويتر" لرؤية التصميم الجديد يختفي لصالح القديم أما إذا كانت من مُستخدمي تويتر عبر متصفح جوجل كروم فعليك تحميل Old Twitter Layout. المزيد:
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تم نشر هذا المقال على موقع القيادي
كانت هذه تفاصيل خبر لا يعجبك تصميم تويتر الجديد.. إليك طريقة العودة لشكله القديم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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