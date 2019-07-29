دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي لا يعجبك تصميم تويتر الجديد.. إليك طريقة العودة لشكله القديم

أثار التصميم الجديد لموقع التغريدات القصيرة، تويتر، استحسان البعض من مستخدمين هذه المنصة للتواصل واستياء البعض الأخر ولكن يبدوا أن بالإمكان العودة مرة أخرى للتصميم القديم.

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شاهد أيضاً: نسخة جديدة من واتساب لا تحتاج رقم هاتفك تويتر اعتمد في منصته الجديدة على العناصر الموجودة في التصميم الخاص بتطبيقه على الهواتف الذكية، وهو الأمر الذي اعتبره بعض المغردين أنه لن يكون لطيفا على المدى الطويل. موقع ذا فيرج التقني، أورد طريقة تُمكن المستخدمين من العودة للتصميم القدم تقوم على حذف بعض ملفات تعريف الارتباط من المتصفح وتنقية ذاكرة التخزين المؤقت؛ ليوهم المستخدم منصة تويتر بأنه يستخدم متصفحًا قديمًا للغاية لعرض الواجهة الجديدة، لكن كيفية إعداد الرجوع إلى الواجهة القديمة تتطلب عدة أدوات ضرورية يحسنها المختصون وليس العامة.

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شاهد أيضاً: احذر هذه الثغرة في واتساب وتليجرام تجعل صورك وفيديوهاتك مُتاحة وإذا كنت من مستخدمي منصة تويتر عبر متصفح فايرفوكس فعليك تحميلGoodTwitter وبمجرد تثبيته، ما عليك سوى تحديث صفحة "تويتر" لرؤية التصميم الجديد يختفي لصالح القديم أما إذا كانت من مُستخدمي تويتر عبر متصفح جوجل كروم فعليك تحميل Old Twitter Layout. المزيد:

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