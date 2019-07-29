شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يستعيد السيطرة على بلدة الجبين فى ريف حماة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر محلية سورية اليوم الاثنين، بأن الجيش السورى سيطر اليوم على بلدة الجبين فى ريف حماة الشمالى الغربى، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

تأتى سيطرة الجيش السورى على هذه البلدة، وطرد المسلحين منها فى سياق الهجوم البرى الذى يشنه على مواقعهم فى ريف محافظة حماة الغربى الشمالى، تمكن خلاله من استعادة السيطرة على قرية تل الملح الاستراتيجية، أمس الأحد.