شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم المدينة المنورة يتفقد مركز استقبال وضيافة الحجاج بمحطة ساسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم، مركز استقبال وضيافة الحجاج بمحطة ساسكو بطريق الهجرة، الذي تشرف عليه لجنة الشباب بإمارة منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية، حيث باشر المركز في تقديم خِدْماته لسالكي الطريق من الحجاج القادمين للمدينة المنورة والمغادرين لها باتجاه مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، يأتي المركز في إطار حرص الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمنطقة، في تقديم أرقى مستوى الخِدْمات لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، الذي يأتي امتدادًا للخِدْمات المقدمة لهم خلال الموسم الأول لحج هذا العام 1440هـ، واستشعارا لعظم المسؤولية الاجتماعية تُجاه المجتمع، وذلك بهدف غرس قيمة حب العمل التطوعي وغرس القيم الإسلامية الصافية النقية في نفوس الناشئة، وتربيتهم على تعظيم شعائر الله والتأكيد على أهمية دورهم المساهمة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

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وأعرب عن شكره وامتنانه لأمير منطقة المدينة المنورة على دعمه السخي والدائم لبرامج التعليم وأنشطتها بالمنطقة، في مقدمتها برنامج الحملة الكشفية التطوعية في مواسم رمضان والحج، الذي يأتي امتدادًا لاهتمام ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

يذكر أن مركز استقبال وضيافة الحجاج بمحطة ساسكو بطريق الهجرة، يقدم خدمات عديدة توعوية وعلاجية وضيافة ووجبات غذائية للحجاج، بالتعاون مع بعض الإدارات الحكومية والجهات والمؤسسات الخيرية كهيئة الهلال الأحمر السعودي ،ومستشفى وادي الفرع وبلديته، ومكتب تعليم وادي الفرع.