شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة أعضاء حركة تحيا تونس فى "المهدية" لتجاهلهم فى الانتخابات التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أعضاء المكتب التنفيذى ورؤساء المكاتب المحلية لحركة تحيا تونس، بمنطقة المهدية، عن استقالتهم من جميع هياكل الحركة.

وأرجع المستقيلون ذلك، إلى ما وصفوه بتجاهل القيادة لأرائهم ، واستحواذ رجال أعمال فى اختيار كامل القائمة التشريعية في الانتخابات، وذلك وفق ما جاء في نص الاستقالة.

كان العشرات من نواب البرلمان التونسي والوزراء، بداية العام الحالى، أعلنوا تشكيل حزب جديد يحمل اسم "تحيا تونس" تزعمه رئيس الوزراء التونسى، يوسف الشاهد، يهدف إلى منافسة الإسلاميين المعتدلين في تونس خلال انتخابات نهاية العام الجاري.

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ويأتي إعلان الحزب الجديد، في أعقاب أشهر من خلافات محتدمة بين قيادات حزب نداء تونس الذى يقوده نجل الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

وانضم إلى الحزب الجديد عشرات النواب المستقيلين من حزب نداء تونس والمستشارين في البلديات، متهمين حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي، بأنه يسعى لخدمة مشروعه الشخصي.