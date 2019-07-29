شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 663 ألف حاج للمدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس 663.162 حاج وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، بينت الإحصائية أن 494.907 حجاج غادروا المدينة المنورة متوجهين إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام، في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 168.223 حاجاً.