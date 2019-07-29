شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في الفلبين تحذر المواطنين من هذا المرض الخطير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أهابت سفارة خادم الحرمين الشريفين في الفلبين بالمواطنين الموجودين هناك أخذ الحيطة والحذر بسبب انتشار حمى الضنك في الفلبين. وأوصت السفارة المواطنين باتباع كافة الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الفلبينية بخصوص الوقاية من المرض نسبة لانتشاره خلال الآونة الأخيرة بشكل كبير. Advertisements وأصدرت السفارة اليوم الاثنين تحذيراً عبر حسابها الرسمي في “تويتر ، ودعت إلى التواصل معها عبر الهاتف في حالة الطوارئ.

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