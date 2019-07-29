أبل تطرح ثلاثة هواتف تدعم 5G العام القادم

في الوقت الذي تسارع فيه شركات الاتصالات لإطلاق شبكات الجيل الخامس، اتخذت العديد من شركات المحمول خطوات لطرح الأجهزة التي تستطيع العمل مع هذا النوع من الشبكات.

وأفادت تقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية اليوم الإثنين بأن شركة أبل العملاقة للإلكترونيات تستعد لطرح ثلاثة هواتف تدعم الجيل الخامس عام 2020.

وذكر المحلل التقني مينغ شي كو في تقرير أن كل هواتف أبل التي ستطرح العام القادم ستدعم شبكات الجيل الخامس.

وأضاف أن شركة أبل ستكون قادرة على تزويد هواتف آيفون بشرائح الجيل الخامس بالشكل الكافي٫ بعد أن استحوذت على شركة إنتل لرقاقات الجيل الخامس.

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يأتي ذلك بعد أيام من استحواذ أبل على وحدة إنتاج شرائح الاتصال "مودم" الخاصة بالهواتف الذكية في شركة إنتل في صفقة بلغت قيمتها مليار دولار.

والصفقة في إطار اتجاه أبل لصناعة معظم مكونات أجهزتها وهواتفها بنفسها.

وبموجب الصفقة -التي يتوقع أن تتم بالكامل بحلول الربع الأخير من العام الجاري- سينتقل نحو 2200 موظف من إنتل إلى العمل مع أبل، كما ستحصد شركة الهواتف الذكية الملكية الفكرية العديد من براءات اختراع إنتل ومعداتها.

وقال محللون لوكالة بلومبرج إن أبل ستصبح قادرة على الاعتماد على أجهزة المودم التي تصنعها بنفسها خلال 3 سنوات.