"سنيك بايت" تكشف عن فأرة ألعاب جديدة

كشفت شركة "سنيك بايت" الألمانية عن فأرة الألعاب الجديدة "Game:Mouse Ultra" بغطاء قابل للتخصيص
وتشتمل الفأرة على 5 أزرار قابلة للبرمجة مع العديد من العناصر الانزلاقية القابلة للاستبدال، وتضم غطاء ثان قابل للتخصيص، حيث يمكن للمستخدم تمييز فأرة الألعاب بشعاراته الخاصة.
وتمتاز الفأرة بوضع ضبط DPI بسبع مراحل حتى 16000 نقطة في البوصة، بالإضافة إلى إضاءة RGB القابلة للتخصيص حسب المتطلبات الفردية، ومقابض مطاطية وخمسة أزرار قابلة للبرمجة.
وبالنسبة للإعدادات الشخصية لفأرة الألعاب، فإنه تتوفر 3 أوزان مع عناصر انزلاقية قابلة للاستبدال.
ولم تفصح "سنيك بايت" عن موعد طرح وأسعار الفأرة الجديدة.
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