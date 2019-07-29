قصة شعر جديدة احتفالا بعيد ميلاد ملك تايلاند

قرر التايلاندي ميتري مايك تشيتينوندا، المولع بملك بلاده، الاحتفال بعيد ميلاد الأخير الـ67، الأحد، بقصة شعر أثارت إعجاب وإشادة البعض وانتقادات البعض الآخر، باعتبارها نوعا من عدم الاحترام.

وعلى جانب من رأس "تشيتينوندا" يمكن قراءة "يحيا" وفي الجانب الآخر "الملك"، أما على رأسه من الخلف فهناك صورة رسمت بعناية بقصة شعره لملك تايلاند ماها فاجيرالونكورن.

وقال ميتري، البالغ من العمر 47 عاماً: "بعض الناس يعتقدون أنني أفعل ذلك للتباهي، لكن هذا ليس صحيحاً. أفعل ذلك لأظهر حبي للملك فحسب".

ويُعرف عن المولعين بالملكية في تايلاند استخدامهم لوسائل متطرفة لإظهار ولائهم للملك الذي يعتبرونه شخصية مقدسة.

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لكن الملك الحالي الذي اعتلى العرش قبل نحو 3 سنوات فحسب، لم يتمكن بعد من اكتساب شعبية مقاربة لوالده الراحل بوميبون أدولياديج، والتي اكتسبها عبر 7 عقود من الحكم حتى وفاته في 2016.

وتلك ليست المرة الأولى التي يحصل فيها ميتري، الذي صبغ لحيته بلون أحمر وردي، على قصة شعر خاصة؛ إذ رسم في إحدى المرات رئيس الوزراء ورئيس المجلس العسكري السابق برايوت تشان أوتشا.

وكان الحلاق فوراجيت شانتانو، هو مصمم قصة الشعر هذه المرة، وقد رسمها بعناية فائقة، إذ أنه هو أيضاً من المولعين بالملكية، واحتفل بالمناسبة بتقديم قصات شعر مجانية.