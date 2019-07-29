بريطانيا تستنكر استهداف مستشفى ميداني جنوبي طرابلس

وعبرت السفارة البريطانية في ليبيا عن إدانتها من خلال تغريدة على حسابها على "تويتر" قالت فيه "إن السكان المدنيين، بما فيهم الأطباء وعمال الإغاثة، والمؤسسات المدنية والمستشفيات والمدارس ليسـت هـدفا".
وأوضحت أنه يتعين توقف التصعيد العسكري على الفور لتجنب وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح.
واتهمت حكومة الوفاق الوطني الليبية الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر بقصف مستشفى ميداني جنوب العاصمة طرابلس.
يذكر أن العاصمة الليبية طرابلس تشهد اشتباكات عسكرية في مناطق متفرقة، وذلك منذ إعلان قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عن إطلاق عملية عسكرية لاستعادة العاصمة الليبية طرابلس.
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