الديوان الملكي السعودي ينعي الأمير بندر بن عبدالعزيز

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty السعودية تنعي الأمير بندر بن عبدالعزيز

وبعث رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تعزية إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عبر فيها عن "خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كذلك بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.