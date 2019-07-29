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الداخلية العراقية تعلن اعتقال إرهابيين اثنين فى محافظة ميسان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن اليوم الاثنين، إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين فى محافظة ميسان الواقعة شرق البلاد.

وقال معن ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم ـ إن "مفارز مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب فى محافظة ميسان العراقية تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب".

وتعلن القوات الأمنية العراقية، بين فترة وأخرى، عن قتل واعتقال عدد من عناصر التنظيمات الإرهابية فى مناطق متفرقة من العاصمة بغداد والمحافظات العراقية الأخرى.

 

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