شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية تعلن اعتقال إرهابيين اثنين فى محافظة ميسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن اليوم الاثنين، إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين فى محافظة ميسان الواقعة شرق البلاد.

وقال معن ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم ـ إن "مفارز مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب فى محافظة ميسان العراقية تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب".

وتعلن القوات الأمنية العراقية، بين فترة وأخرى، عن قتل واعتقال عدد من عناصر التنظيمات الإرهابية فى مناطق متفرقة من العاصمة بغداد والمحافظات العراقية الأخرى.