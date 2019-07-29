شكرا لقرائتكم خبر عن ملك المغرب يوجه خطابا لشعبه مساء اليوم بمناسبة عيد العرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية، أن الملك محمد السادس سيوجه خطابًا إلى المغاربة مساء اليوم.

وأشار موقع هسبريس المغربى، إلى أن الخطاب الملكى، بمناسبة الذكرى 20 لعيد العرش، سيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التليفزيون ابتداء من الساعة التاسعة مساء.

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