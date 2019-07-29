شكرا لقرائتكم خبر عن ملك المغرب يوجه خطابا لشعبه مساء اليوم بمناسبة عيد العرش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية، أن الملك محمد السادس سيوجه خطابًا إلى المغاربة مساء اليوم.
وأشار موقع هسبريس المغربى، إلى أن الخطاب الملكى، بمناسبة الذكرى 20 لعيد العرش، سيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التليفزيون ابتداء من الساعة التاسعة مساء.
ويعتبر عيد العرش في المغرب مناسبة وطنية يحتفل بها ابتداء من 30 يوليو من كل سنة، يتخللها عدة احتفالات رسمية و شعبية، و هي ذكرى تربع الملك على العرش و بيعته الرسمية، بويع الملك محمد السادس بن الحسن الملك الحالي في 23 يوليو سنة 1999 وأعلن ملكا رسميا في 30 من يوليو، لهذه المناسبة عدة مظاهر تغطى عبر التليفزيون العمومي كأنشطة رسمية وتقاليد عريقة تخليدا لهذه المناسبة .
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