الارشيف / اخبار الخليج

ملك المغرب يوجه خطابا لشعبه مساء اليوم بمناسبة عيد العرش

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ملك المغرب يوجه خطابا لشعبه مساء اليوم بمناسبة عيد العرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية، أن الملك محمد السادس سيوجه خطابًا إلى المغاربة مساء اليوم.

 

وأشار موقع هسبريس المغربى، إلى أن الخطاب الملكى، بمناسبة الذكرى 20 لعيد العرش، سيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التليفزيون  ابتداء من الساعة التاسعة مساء.

Advertisements

 

ويعتبر عيد العرش في المغرب مناسبة وطنية يحتفل بها ابتداء من 30 يوليو من كل سنة، يتخللها عدة احتفالات رسمية و شعبية، و هي ذكرى تربع الملك على العرش و بيعته الرسمية، بويع الملك محمد السادس بن الحسن الملك الحالي في 23 يوليو سنة 1999 وأعلن ملكا رسميا في 30 من يوليو، لهذه المناسبة عدة مظاهر تغطى عبر التليفزيون العمومي كأنشطة رسمية وتقاليد عريقة تخليدا لهذه المناسبة .

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملك المغرب يوجه خطابا لشعبه مساء اليوم بمناسبة عيد العرش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا