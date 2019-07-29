شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سعودية: جرائم النظام القطرى لايمكن أن ترتكبها سوى عصابة مطلقة الشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الجرائم المتعددة التى يرتكبها النظام القطرى هى جرائم فادحة لايمكن أن تصدر من دولة تحترم المواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية، ولايمكن أن ترتكبها سوى عصابة مطلقة الشر، أو تنظيم إرهابى رافض للسلام والاستقرار وأمن العالم.

وكتبت الصحيفة، اليوم الإثنين، فى افتتاحيتها التى جاءت بعنوان (هذه دولة أم عصابة): من يتابع شرور نظام الحمدين ويتابع جرائمه لابد أن يصاب بالدهشة والفجيعة، فهذا النظام الشيطانى لم يقتصر ضرره ولم تتوقف شروره عند حدود الدول المقاطعة له، بل تجاوز ذلك بكثير.

وأوضحت أن جرائم هذا النظام وصلت إلى محاولة الاختراق للكونجرس الأمريكى، وضرب سوق المال البريطاني، وتسميم الرياضة الأوروربية، وتمويل مليشيات الإرهاب فى ليبيا وسوريا والعراق واليمن، ومحاولات بث الفتنة بين فتح وحماس، وبناء تحالفات مع الإسرائيليين، وفتح المجال مع التشكيلات الداعشية، وبناء علاقة شريرة مع تركيا وإيران لخدمة زعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة، وأخيرا جاءت وبالأدلة جريمة الإرهاب الأخيرة فى الصومال.