نائب رئيس المجلس العسكري السوداني يتوجه إلي القاهرة

الخرطوم /الاناضول



توجه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الإثنين، إلي القاهرة في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.



جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري، اطلعت عليه الخليج 365.



وكان مصدر عسكري، بالقصر الرئاسي في الخرطوم أبلغ الخليج 365، أن حميدتي سيتوجه إلى القاهرة مساء الأحد، لإجراء مباحثات رسمية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

غير أن المباحثات في جوبا بين حميدتي ورئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وممثلين عن الحركة الشعبية/ قطاع الشمال (مسلحة)، أدت إلى تأجيل زيارته إلى الإثنين.

Advertisements

ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل "الحركة الشعبية/ قطاع الشمال" الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب)، والنيل الأزرق (جنوب شرق).



وتعد تلك الزيارة التي لم تعلن القاهرة عن تفاصيلها هي الأولى لحميدتي لمصر، ولثالث مسؤول سوداني رفيع المستوى خلال نحو شهرين.



وسبق أن زار الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، القاهرة، في مايو/آيار الماضي، والتقى السيسي.



ويتولي المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الذي تؤيده مصر، السلطة عقب عزل الرئيس عمر البشير، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.



وتأتي تلك الزيارة بعد أيام من زيارة رئيس أركان الجيش السوداني، الموقوف حاليا هاشم عبد المطلب أحمد بابكر، للقاهرة،ولقاءه السيسي، في 17 يوليو/ تموز الجاري، والذي اتهمته السلطات السودانية لاحقا بتدبير محاولة انقلاب بالبلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.