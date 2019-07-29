الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينييْن قرب حدود غزة

غزة/ مصطفى حبوش/ الخليج 365-

أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، اعتقال فلسطينيين اثنين، قرب السياج الحدودي لقطاع غزة.

وقال الجيش في بيان، اطلعت عليه وكالة الخليج 365، إن قوة تابعة له اعتقلت فلسطينيين اثنين، الليلة الماضية، قرب الحدود الشمالية لقطاع غزة.

وأضاف الجيش إن الشابين تسللا بضعة أمتار داخل مستوطنة "زيكيم" المجاور لحدود شمالي القطاع قبل أن يتم اعتقالهما.

وأشار إلى أنه "لم يتم العثور بحوزتهما على أية أسلحة وتم نقلهما للتحقيق"، دون مزيد من التفاصيل.

وتحظر القوات الإسرائيلية على فلسطينيي القطاع، دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، وتسميها "المنطقة العازلة"، وتطلق النار أو تعتقل كل من يتواجد فيها.

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