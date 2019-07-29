المبعوث الاممي الى ليبيا ينبه من مخاطر تصعيد الاقتتال

وليد عبد الله / الخليج 365 بحث الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة وخليفة حفتر، الاوضاع الراهنة في ليبيا وكيفية العودة الى حالة من السلم والحوار. جاء ذلك خلال لقاء المبعوث الاممي بحفتر في مقره بالرجمة ببنغازي بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للبعثة الأممية في ساعة متأخرة. ونبه سلامة وفق البيان من مخاطر تصعيد الاقتتال وتزايد التدخلات الخارجية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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