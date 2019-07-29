الحوثيون يعلنون استهداف مواقع هامة في مطار أبها بالسعودية

اليمن / عبدالله أحمد / الخليج 365
أعلنت جماعة الحوثي أنها استهدفت في ساعة متأخرة من ليل الأحد/الاثنين، مطار أبها الدولي جنوبي المملكة العربية السعودية، وأصابت مواقع هامة فيه.
وقال ما يسمى المتحدث العسكري لجماعة الحوثيين يحيى سريع إن سلاح الجو المسير "نفذ عملية هجومية واسعة باتجاه مطار أبها الدولي بعدد من طائرات قاصف 2k استهدفت مواقع هامة في المطار".
وأكد سريع –على حسابه في فيسبوك- أن الإصابة كانت دقيقة وأدت إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار.
وقال إن هذا الاستهداف يأتي ردا على ما وصفها بـ"جرائم العدوان" وحصاره وغاراته المتواصلة والتي بلغت خلال 12 ساعة الماضية 15 غارة جوية.
ولم يصدر أي تعقيب حتى الساعة (8:00 تغ) من السعودية أو قوات التحالف العربي.
وكثفت جماعة "الحوثي" مؤخرا هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية، سيما مطاري جازان وأبها، جنوب غربي المملكة.
ومنذ سبتمبر/أيلول 2014، يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدة محافظات.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم التحالف العربي، القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، حسب الأمم المتحدة.
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