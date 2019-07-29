تقويم_التعليم تحدد الموعد النهائي لاختبار “كفايات” للمعلمين

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صحيفة الخليج الالكترونية
أوضحت هيئة تقويم التعليم أن اختبارات “كفايات” للمعلمين والمعلمات ستستمر حتى الإعلان عن بدء التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين في نوفمبر المقبل.
وأضافت الهيئة، في بيان عبر حسابها الرسمي، أنه في حال اجتياز المعلم اختبار “كفايات” والحصول على 50 درجة فأعلى فإنه يمكنه الحصول على رخصة معلم ممارس مع بداية نفاذ لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، بدون الحاجة للجلوس للاختبار.
وأشارت الهيئة، إلى أن الحصول على الشهادة الجامعية هو الحد الأدنى المطلوب للحصول على رخصة معلم، مبينة أن درجات الاجتياز 50 درجة لكل اختبار سواء التربوي العام أو التخصصي، وفي حال عدم اجتياز أحدهما يلزم الشخص إعادة الاختبار.
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