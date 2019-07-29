مشاهير يرتدون المعطف الأبيض

صحيفة الخليج الإلكترونية ظهرت في الأواني الأخيرة ظاهرة الإعلانات عن المنتجات الطبية لدى المشاهير التي قد تؤدي بالضرر بينما هناك الكثير من الأطباء والمستشارين المختصين في مواقع التواصل ،إلا أني أرى بعضهم يرشدون متابعيهم على علاجات غير مُرخصة طبياً.

وكأن ماينفعهم سوف ينفع غيرهم غير مراعين اختلاف تقبلها بالجسد واضرارها عليهم.

أين معرفتهم بجانب الأعراض الجانبية وهل نرشد بشيء لسنا بأهلٍ له؟!

كيف يغامرون بالتوصية على أخذ هذا وذاك وهم لايعلمون هل لديهم أمراض مزمنة ام علاجات تتعارض مع هذا العلاج المعلن له.

لقد كثرت وياللأسف اسأل مشهوراً مجرب ولاتسأل طبيب متناسين خبرات الطبيب ودراساته وعمق علمه وواضعين تجربة مشهور خير برهان.

وكأنني أرى مثل أبو نواس عندما قال: (فقل لمن يدعي في العلم فلسفةً حفظت شيئاً،وغابت عنك اشياءُ) فحافظ على صحتك ولو بماء عينيك. بقلم هدى عبدالله

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