التشهير بمواطنين ومقيم هندي في قضية غش تجاري بنشاط بيع وقود المركبات

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صحيفة الخليج الالكترونية
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطنين ومقيم من الجنسية الهندية؛ لتورطهم في قضية غش تجاري، في نشاط بيع وقود المركبات بمكة المكرمة.
وأوضحت الوزارة أن المحكمة الجزائية في مكة المكرمة أدانت المواطنين والمقيم؛ جراء قيامهم بعرض وبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات.
وبيّنت أن المحكمة أصدرت حكماً بتغريم المدانين، وإغلاق مقر المخالفة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
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