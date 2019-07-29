رئيس هيئة السياحة يطمئن على استعدادات موسم الطائف

جدة - عمرو شويل الخليج 365 -عبدالله العازمي

تفقد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس لجنة موسم الطائف أحمد بن عقيل الخطيب المواقع التي سوف تشهد انطلاقة موسم الطائف، بحضور محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، وأمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل، ومدير شرطة محافظة الطائف اللواء علي العطوي.

واطمأن الخطيب على الاستعدادات النهائية قبل إطلاق موسم الطائف تحت شعار “مصيف العرب”، المقرر أن يمتد طوال شهر أغسطس المقبل، في 4 مواقع مركزية، تحتضن أكثر من 70 فعالية رئيسية.



وتجول الخطيب ورفقته في سوق عكاظ، والذي ينطلق بحلة جديدة مع إضافة العديد من الأجنحة والفعاليات التاريخية والأنشطة الثقافية المبتكرة، بالإضافة إلى زيارة قرية ورد في منتزه الردف، وموقع مهرجان ولي العهد للهجن، ومواقع فعاليات “سادة البيد” في جبال الهدا والشفا، الذي يقدم تجربة المشي الجبلي.

وأكد الخطيب للعاملين في إدارة الموسم على ضرورة الاهتمام بإثراء تجربة زوار مصيف العرب وجعل زيارتهم للطائف متميزة.

وأثنى على كافة الشركاء في الجهات الحكومية والقطاع الخاص الذين كان لها الدور الأهم في جاهزية الموسم.

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وكانت “مواسم السعودية” قد أعلنت، في وقت سابق، عن انطلاق النسخة الأولى من “موسم الطائف” في الفترة من 1 إلى 31 أغسطس من العام الحالي، لإبراز المملكة كوجهة سياحية تمتلك أفضل المقومات الطبيعية والخدماتية، وتسليط الأضواء على مكانة الطائف على المستوى التاريخي والحضاري، وإظهار التنوع الثقافي والفني، وما يميز المدينة من أجواء معتدلة ووفرة في المنتوجات الطبيعية، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات النوعية التي تربط الماضي بالحاضر، وتنشر البهجة والفرح، كما تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة، وتوليد الفرص الوظيفية والاستثمارية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.



كما أكد معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس لجنة موسم الطائف أن المملكة تسعى من خلال “موسم الطائف” وبقية المواسم السعودية إلى ترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية، وتأكيد مكانة الطائف تاريخيا وحضاريا، وما تملكه من تنوع ثقافي ومقومات طبيعية تتعلق بجمال الطقس ووفرة المنتوجات الأمر الذي يجعلها تستحق أن تكون “مصيف العرب”.

وأضاف الخطيب: “موسم الطائف في أتم جاهزية لاستقبال الأسر، وهو يتضمن حزمة من الفعاليات الترفيهية والثقافية النوعية في كل أنحاء الطائف، لافتا معاليه النظر إلى أن الموسم اعتمد على التفاعل الإيجابي مع مجتمع الطائف وساهم في توفير فرص وظيفية موسمية للشباب والفتيات، كما أنه أوجد مناخا لزيادة الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال في المنطقة وكذلك الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.



وقال: “سنحتفل بإذن الله بموسم ناجح يعيد الطائف إلى ما كانت عليه، داعيا القطاع الخاص إلى التفاعل مع الجهود المبذولة لإثراء الموسم في السنوات المقبلة بمشيئة الله تعالى.