حامل يُحول ساعة أبل ووتش إلى مُشغل موسيقى

أطلقت شركة "إيلاجو" حامل جديد "W6" للساعة الذكية أبل ووتش، يحولها إلى مشغل الموسيقى iPod Classic بتصميم كلاسيكي.

وأوضح الشركة الأمريكية المتخصصة في إنتاج الإكسسوارات والمحلقات التكميلية أن الحامل الجديد يشتمل على تجويف في الجانب العلوي يتم فيه تركيب الساعة الذكية أبل ووتش، وتظهر شاشة الساعة الذكية في النافذة المربعة، والتي يتم فيها عرض الوقت والتاريخ في وضع Nightstand.

وأشارت إيلاجو إلى أنه يمكن استعمال الساعة الذكية كمنبه أو لاستقبال الرسائل النصية عندما تكون موضوعة في الحامل في وضع Nightstand، وعلاوة على ذلك يعمل الحامل الجديد كقاعدة شحن لساعة أبل ووتش؛ حيث يوجد تجويف خاص بوصلة الشحن في الحامل .

ويتوافق الحامل مع ساعة أبل ووتش 1 و 2 و 3 و4 وبقُطر شاشة يبلغ 38 و 40 و 42 و 44 ملم، كما أنه يتوفر باللون الرمادي والأسود والأحمر، ويأتي بسعر يبلغ نحو 15 دولاراً أمريكياً.