الجيش الليبي يدخل المرحلة الثانية من عملياته العسكرية في طرابلس

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بنغازي – سبوتنيك. وقال القايدي، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "تقدم قوات الجيش في طرابلس بمثابة يوم جديد من عملية طوفان الكرامة أي المرحلة الثانية من العمليات العسكرية، كون الجيش حقق أغلب أهدافه، منها استنزاف قدرات المليشيات المسلحة من عدة وعتاد و مسلحين"، مشيرا إلى أن "قوات الجيش الوطني الليبي لديها نفس طويل في حرب الاستنزاف".

وأوضح عضو مجلس النواب الليبي، أن "بعد استهداف مدنية مصراتة وقصف الكلية الجوية وتدمير غرفة العمليات الخاصة بالطيران التركي، أصبح وضع الجيش غير الأمس وسوف نرى إنهاء أزمة الوطن في فترة أيام وليس أسابيع".

في سياق آخر، أكد عضو مجلس النواب الليبي، أن زيارة الوفد البرلماني الليبي، للولايات المتحدة الأمريكية كانت زيارة ممتازة ومرضية.

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ونوه القايدي، بأن "زيارة وفد مجلس النواب المنتخب شرعيا لأمريكيا كان الهدف منها بالمقام الأول توضيح حقيقة ما يجري في ليبيا، وحقيقة دعم حكومة الوفاق الوطني للإرهاب من خزينة الدولة"، مضيفا أن "الوفد كشف خلال زيارته حقيقة جماعات الإخوان في ليبيا خاصة بعد تجريمها كجماعة إرهابية".

وقال إن "الجانب الأمريكي وخاصة إدارة ترامب، تدرك جيدا حقيقة ما يجري في ليبيا وتم التأكيد على أن القيادة العامة للقوات المسلحة تحت إدارة مدنية منتخبة وأن مجلس النواب الجسم الشرعي والوحيد في ليبيا"، مضيفا أن "نتائج الزيارة كانت ممتازة و مرضية".

وختم حديثه قائلا"سيستكمل الوفد البرلماني الليبي زيارته الخارجية بزيارة لدولة فرنسا".