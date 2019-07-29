دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper السجن 17 سنة لكويتي اعتدى على وافد مصري

قضت محكمة الجنايات الكويتية، بحبس كويتي 17 سنة، مع الشغل والنفاذ، في قضية الاعتداء على وافد مصري في منطقة الشويخ الصناعية، والتي تم تداول فيديو بشأنها.

وذكرت صحيفة «القبس الكويتية»، أن المحكمة رفضت معارضة المتهم على الحكم الغيابي، الصادر بحقه من قبل.

يُشار إلى أن وزارة الداخلية الكويتية ألقت القبض على المتهم بالاعتداء على الوافد المصري، بعدما تم تداول فيديو له، وتقديم كفيل المعتدى عليه شكوى إلى مخفر الشويخ الصناعية للإبلاغ عن تعرض موظف للضرب من قبل صاحب مركبة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية الكويتية من ضبط صاحب المركبة، وأحيلت القضية للتحقيق.

وتعود تفاصيل القضية إلى العام 2017؛ حيث بدأت واقعة الاعتداء عندما دخل الكويتي على الوافد المصري في مقر عمله، ثم طلب منه إصلاح دراجته النارية، بينما رد عليه العامل بأنه بوقت راحته، ما أثار غضب المتهم واعتدى عليه بالضرب.