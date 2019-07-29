«الصلح خير» تعيد 115 مليون درهم لأصحابها

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Khaleej قدمت بواسطة

الشارقة:«الخليج»

نجحت مبادرة «الصلح خير» التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، في التعامل مع «2269» معاملة متعلقة بالقضايا المالية خلال النصف الأول من العام الجاري 2019م بواسطة وحدة البلاغات المالية التابعة لإدارة مراكز الشرطة الشاملة، وذلك بإعادة نحو أكثر من 115 مليون درهم لأصحابها قبل إحالتها إلى القضاء.

وقال العميد دكتور خليفة كلندر مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بشرطة الشارقة: إن شرطة الشارقة تسعى دائماً لاستقرار المجتمع من خلال مبادرتها «الصلح خير» والتي تهدف إلى حل المنازعات المالية عن طريق الصلح بين الأطراف المختلفة، وقد نجحت المبادرة في إعادة نحو 115مليوناً، و708 آلاف، و775 درهماً لأصحابها، وإتاحة الفرصة للمدعى عليهم في قضايا الشيكات دون رصيد بتوفيق أوضاعهم، مما يصب في خدمة المتعاملين، وينسجم مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة. وأضاف العميد كلندر، أن المبادرة قد نجحت في تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية الملموسة التي أسهمت في فض المنازعات المالية والمحافظة على وشائج العلاقات الإنسانية بين الأطراف المتنازعة، وحل قضياهم المالية في جو ودي بعيداً عن أروقة المحاكم.

من جانبهم أشاد عدد من المتعاملين الذين استجابوا للمبادرة وقاموا بتسديد التزاماتهم المالية بجهود شرطة الشارقة التي ساعدت على حل خلافاتهم المالية مع الدائنين بصورة طيبة، مما أسهم في تفاديهم للعقوبات، وتعزيز استقرارهم الأسري.