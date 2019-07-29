زار الرئيس السوري، بشار الأسد، وعائلته، اليوم الأحد، مطعما غرب العاصمة السورية دمشق.
ونشرت صفحة المطعم في موقع "فيسبوك" صورا للرئيس السوري وزوجته، أسماء الأسد، ونجله، حافظ بشار الأسد، في المطعم.facebook
ويزور الرئيس السوري وعائلته من حين إلى آخر مواقع شعبية ومطاعم في دمشق ومختلف المحافظات السورية، وزيارة اليوم تأتي في الوقت الذي تخضع فيه السيدة السورية الأولى لعلاج مستمر من مرض السرطان.
المصدر: RT
كانت هذه تفاصيل خبر ظهور لافت وغير متوقع للأسد وعائلته في دمشق (بالصور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.