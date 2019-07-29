شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة العامة للسياحة بالسعودية يشهد استعدادات موسم الطائف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد أحمد بن عقيل الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى رئيس لجنة موسم الطائف، المواقع التى سوف تشهد انطلاقة موسم الطائف، بحضور معالى محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، وأمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل، ومدير شرطة محافظة الطائف اللواء على العطوي.

واطمأن الخطيب على الاستعدادات النهائية قبل إطلاق "موسم الطائف" تحت شعار مصيف العرب المقرر أن يمتد طوال شهر أغسطس القادم، فى 4 مواقع مركزية، تحتضن أكثر من 70 فعالية رئيسية.

وتجول الخطيب فى سوق عكاظ، الذى ينطلق بحلة جديدة مع إضافة العديد من الأجنحة والفعاليات التاريخية والأنشطة الثقافية المبتكرة، بالإضافة إلى زيارة قرية ورد فى منتزه الردف، وموقع مهرجان ولى العهد للهجن، ومواقع فعاليات "سادة البيد" فى جبال الهدا والشفا، الذى يقدم تجربة المشى الجبلى.

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وأكد الرئيس على العاملين فى إدارة الموسم على ضرورة الاهتمام بإثراء تجربة زوار مصيف العرب وجعل زيارتهم للطائف متميزة، وأثنى معاليه على كافة الشركاء فى الجهات الحكومية والقطاع الخاص الذين كان لها الدور الأهم فى جاهزية الموسم.

وكانت "مواسم السعودية" أعلنت فى وقت سابق، عن انطلاق النسخة الأولى من "موسم الطائف" فى الفترة من 1 إلى 31 أغسطس من العام الحالى، لإبراز المملكة كوجهة سياحية تمتلك أفضل المقومات الطبيعية والخدماتية، وتسليط الأضواء على مكانة الطائف على المستوى التاريخى والحضاري، وإظهار التنوع الثقافى والفني، وما يميز المدينة من أجواء معتدلة ووفرة فى المنتوجات الطبيعية، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات النوعية التى تربط الماضى بالحاضر، وتنشر البهجة والفرح، كما تسهم فى تحقيق رؤية المملكة 2030 التى تهدف إلى تحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة، وتوليد الفرص الوظيفية والاستثمارية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.