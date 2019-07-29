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وساطة موريتانية تنجح فى وقف اقتتال قبلى فى شمال مالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت وساطة قادتها الحكومة الموريتانية، فى إنهاء حالة من الاقتتال بين قبيلتين فى منطقة "تمبكتو" شمال مالى.

وذكرت وسائل إعلام موريتانية محلية، اليوم الاثنين، أن وفدا حكوميا موريتانيا عقد اجتماعات أمس فى مدينة باسكنو شرق موريتانيا، مع ممثلين عن المجموعات القبلية المتصارعة، وإن الاجتماع تمكن من التوصل لاتفاق بوقف إطلاق النار.

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وأشارت إلى أن الوساطة التى قادها وفد موريتانى برئاسة وزير الداخلية أحمد ولد عبد الله، نجحت فى وقف سفك الدماء بين قبيلتى "ترمز" و"أولاد اعيش" بمدينة "لرنب" فى منطقة تمبكتو، شمال مالى، مضيفة أن الطرفين اتفقا على وقف إطلاق النار وكل ما من شأنه تهديد الأمن والسكينة العامة فى مدينة لرنب.

وكانت مدينة "لرنب" التى تبعد 70 كيلومتراً عن الحدود الموريتانية – المالية، شهدت خلال الأيام الأخيرة صدامات دامية بين قبيلتى "ترمز" و"أولاد اعيش"، أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن أربعة قتلى، وهو صراع على السلطة والنفوذ فى المدينة والمناطق القريبة منها.

 

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