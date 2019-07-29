شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. هطول أمطار رعدية فى السعودية وعمان ورياح مثيرة للغبار بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد بعض دول الخليج العربى، اليوم الاثنين، طقسا حارا فى معظم الأنحاء مع تشكل بعض السحب وهطول الأمطار الرعدية فى بعض المناطق.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ومرتفعات جازان، عسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة، فى حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها والطريق الواصل ما بين محافظة الليث وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم الاثنين، صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً على بعض المناطق ويحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج فى الخليج العربى وفى بحر عمان.

وحركة الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية / 20 – 30 كم/س بوجه عام، تصل إلى 40 كم/س أحياناًن الخليج العربى وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج.

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سلطنة عمان

أفادت الهيئة العامة للطيران المدنى، أن طقس اليوم غائم جزئيا إلى غائم على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة مع تساقط الرذاذ المتقطع، وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع فرص لتشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانًا، مصحوبة برياح هابطة نشطة على جبال الحجر والولايات المجاورة لها خلال فترة ما بعد الظهيرة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتفرق خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على سواحل بحرى العرب وعمان.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، إن الطقس فى مملكة البحرين، اليوم الاثنين، سيكون حارًا ورطبًا مع بعض السحب أحيانًا، والرياح شمالية شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانا.

فيما يبلغ ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام فى عرض البحر، درجة الحرارة العظمى 41 مْ الصغرى 31 مْ، الرطوبة النسبية: العظمى 85 % الصغرى 40%.