امرأة تتهم جارها بحقن شجرة في حديقة منزلها بالسم

لجأ شخصا إلى حيلة غريبة، حيث قام بحفرعشرات الثقوب على جذع شجرة يبلغ عمرها 200 عاما، ليقوم بتسميمها لأنها تحجب عنه أشعة الشمس عن منزله.

وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية، أن جيل سارشيت، البالغة من العمر 51 عاما ، من مدينة بيرنلى بالمملكة المتحدة، تتشكك بعد تحول بعض أغصان وأوراق الشجرة إلى اللون البنى بأن شخصا يزحف ليلا ويقوم بتسميمها حيث صدمت بعد اكتشافها وجود حوالى 50 تجويف صغير فى جذع الشجرة التى تقع فى حديقة منزلها.

وأضاف التقرير، أن صاحبة المنزل اتهمت جارها بقتل شجرتها والتى تبلغ من العمر 200 عاما، عن طريق حفر القوب وحقنها السم، والتى يبلغ طولها 100 قدم، بحجة أنها تسد الضوء عن المنازل،

وأشار التقرير، أن الشجرة محمية بموجب مجلس مدينة بيرنلى، والتسمم من الممكن أن يؤدى إلى موت الشجرة وبالتالى إزالتها.

وقالت جيل والتى أبلغت الشرطة بالواقعة، :"هذا سلوك لا مبرر له على الإطلاق وغير ضرورى، حيث تعتبر الشجرة واحدة من أقدم الأشجار فى مدينة بيرنلى، والوضع برمته حزين للغاية".