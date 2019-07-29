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الذكاء الاصطناعي يُحدد المهتمين بممارسة الرياضة عبر تويتر

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كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة بوسطن الأمريكية أنه من الممكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعرفة أعداد المهتمين بممارسة مختلف الرياضات في الولايات المتحدة عن تطريق تحليل تغريداتهم على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

واستخدم الباحثون في كلية  الصحة العامة التابعة لجامعة بوسطن منظومة للذكاء الاصطناعي لتحليل أكثر من مليون و330 ألف تغريدة تخص 481146 مستخدم لموقع "تويتر" في 29800 مقاطعة أمريكية.

كما عمد فريق الدراسة إلى مقارنة تغريدات الرجال بتغريدات النساء، وتصنيف التغريدات جغرافياً داخل الولايات الأمريكية إلى شمال شرق وجنوب وغرب أوسط وغرب.

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وتمكن الفريق بفضل منظومة الذكاء الاصطناعي من رصد كلمات مثل "سير" و"رقص" و"جولف" و"" و"ركض" و"سباحة" وغيرها في تغريدات "تويتر"، وتبين أن السير هو أكثر نشاط عليه إقبال بشكل عام، وأن الاقبال على باقي الأنشطة يختلف حسب النوع والمنطقة.

وأظهرت الدراسة أن النساء في غرب الولايات المتحدة أكثر اهتماما بممارسة الأنشطة مقارنة بأي منطقة أخرى، في حين أن الرجال في الغرب الأوسط أكثر اهتماماً بالرياضة مقارنة بغيرهم من الرجال في باقي المناطق.

وبشكل عام، أظهرت الدراسة أن الرجال بشكل عام هم أكثر اهتماماً بالرياضة مقارنة بالنساء بفارق طفيف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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