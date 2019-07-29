شركة هواوي تتحدى "ترامب" بهاتف Nova 5i Pro

واصلت شركة هواوي إطلاق هواتفها الذكية حول العالم، في تحدٍّ واضح لقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد عملاق التكنولوجيا الصيني. وفي ظل الحرب التجارية المشتعلة بين واشنطن وبكين، كشفت هواوي عن أحدث إصداراتها هاتف Nova 5i Pro بأربع كاميرات. يتميز هاتف هواوي الجديد بشاشة حجمها 6.26 إنش من نوع LCD ودقة عرض 1080x2340 بيكسل تغطي الواجهة الأمامية بنسبة تقارب 88%. يأتي هاتف Nova 5i Pro بعدسة كاميرا أمامية في ثقب صغير على الجانب الأيسر من الشاشة دقتها 32 ميجابيكسل. Advertisements أما الكاميرا الخلفية فتأتي بأربع عدسات، الأولى الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، والعدسة الثانية بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجابيكسل، وعدسة رابعة لعمق التصوير بدقة 2 ميجابيكسل. يعمل هاتف Nova 5i Pro بمعالج Kirin 810 يدعم الذاكرة العشوائية بسعة 6 أو 8 جيجابايت والتخزين الداخلي بسعة 128 أو 256 جيجابايت. بالنسبة للبطارية فتأتي بسعة 4000 ميللي أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع، حيث يمكن شحن نصف البطارية خلال نصف ساعة. يتوفر هاتف هواوي بألوان الأسود والأزرق والأخضر بسعر يبدأ من 323 دولارا ويصل إلى 412 دولارا أمريكيا.

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