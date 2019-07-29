أعلن "الحشد الشعبي"، اليوم الأحد، إلقاء القبض على مسلح بتنظيم "داعش" يدعى "صدام حسين"، وذلك خلال عملية أمنية جنوب غربي كركوك، 240 كم شمال العاصمة بغداد.
وذكر الإعلام الحربي لـ "قوة الإمامين" المنضوية تحت الحشد، في بيان نشره على موقع "فيسبوك"، أنه وبعد ورود معلومات استخبارية، تم إلقاء القبض على "الداعشي صدام حسين صالح الحمدوني، يوم 25 يوليو 2019، من قبل استخبارات قوة الإمامين والفوج الثاني المغاوير في قاطع ناحية الملتقى ملا عبد الله جنوبي غربي كركوك".
وأشار البيان إلى أن الحمدوني من سكان الموصل، الساحل الأيمن، ويعمل في "كتيبة المعلومات استخبارات داعش"، مضيفا أنه "ابن عم الداعشي أبو ليث الأنصاري والي الموصل سنة 2014".
ولفت الإعلام الحربي لـ "قوة الإمامين"، إلى أنه تم تسليم الحمدوني إلى الجهات المختصة.
المصدر: RT + "فيسبوك"
كانت هذه تفاصيل خبر العراق.. "الحشد" يعلن اعتقال "صدام حسين" في كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.