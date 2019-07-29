وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز شقيق الملك سلمان عن 95 عامًا

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم الملك سلمان بن عبد العزيز يقبل يد شقيقه الراحل الأمير بندر بن عبد العزيز

توفي الأمير بندر بن عبدالعزيز، والد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، والشقيق الأكبر للملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، الأحد عن 95 عامًا.

وقال الأمير فيصل بن تركي بن فيصل: «إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله سيدي ووالدي الأمير بندر بن عبدالعزيز.. اللَّهُمَّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار. اللَّهُمَّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. ولا حول ولا قوة إلا بالله».

والأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، الابن العاشر من أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود الذكور وترتيبه بين إخوته بعد الملك فهد مباشره ووالدته هي الأميرة بزة الثني، لم يتقلد أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها، ويمثله ابنه الأمير فيصل في هيئة البيعة.