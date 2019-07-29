وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز شقيق الملك سلمان عن 95 عامًا

توفي الأمير بندر بن عبدالعزيز، والد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، والشقيق الأكبر للملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، الأحد عن 95 عامًا.
وقال الأمير فيصل بن تركي بن فيصل: «إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله سيدي ووالدي الأمير بندر بن عبدالعزيز.. اللَّهُمَّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار. اللَّهُمَّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. ولا حول ولا قوة إلا بالله».
والأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، الابن العاشر من أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود الذكور وترتيبه بين إخوته بعد الملك فهد مباشره ووالدته هي الأميرة بزة الثني، لم يتقلد أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها، ويمثله ابنه الأمير فيصل في هيئة البيعة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.