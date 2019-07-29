أمير الكويت يبني بيوتا لعراقيين شردهم «داعش»

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أعلنت محافظة صلاح الدين شمالي العراق، اليوم الأحد، موافقة أمير الكويت على بناء مدينة سكنية في قضاء بيجي تخصص للذين دمرت منازلهم جراء الحرب على «داعش».

وذكر بيان لمحافظ صلاح الدين عمار جبر، أن «أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، أمر بتنفيذ طلب بناء مدينة سكنية في قضاء بيجي للمدمرة منازلهم جرّاء الحرب على داعش، فضلا عن مدن أخرى».

وأضاف البيان أن «رئيس الوزراء الكويتي وافق على تشكيل لجنة مشتركة تأخذ على عاتقها تنفيذ المنح التي أقرها مؤتمر الكويت لإعمار العراق في فبراير 2018، وذلك خلال اجتماع مع رئيس البرلمان العراقي للتعجيل بإعمار المناطق المحررة وعودة النازحين».