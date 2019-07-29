حفل زفاف في لبنان يتحول إلى مأتم بعد اطلاق نار ومقتل ثلاثة أشخاص

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان يوم الأحد إن ثلاثة أشخاص قتلوا بعد أن تحول شجار إلى تبادل لإطلاق النار خلال حفل زفاف بالقرب من مدينة بعلبك شرق البلاد.

ووفقا لعدة محطات اخبارية محلية فان المغني الذي كان يحيي حفل الزفاف كان من بين القتلى خلال الشجار الذي وقع بعد منتصف ليل السبت والذي أدى أيضا إلى إصابة أربعة أشخاص.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن أصوات أعيرة نارية سمعت في المنطقة بعد انتشار الخبر في المنطقة حيث كثفت قوات الجيش والأمن من وجودها تحسبا لأي رد فعل بعد الحادث. © متوفر بواسطة Euronews SA Gannouni, Ahmed

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