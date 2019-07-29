الارشيف / اخبار الخليج

الأردن يشهد أول محاكمة عن بعد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements
دبي - بواسطة محمد فارس انقر للتوسيع

إعادة تشغيل الفيديو

التالي

  • تحالف دعم الشرعية يطلق عملية في صنعاء ضد مواقع للحوثيين

    تحالف دعم الشرعية يطلق عملية في صنعاء ضد مواقع للحوثيين

    تحالف دعم الشرعية يطلق عملية في صنعاء ضد مواقع للحوثيين

    شعار سكاي نيوز عربية سكاي نيوز عربية
  • ترامب يحضر زفاف مؤيديه

    ترامب يحضر زفاف مؤيديه

    ترامب يحضر زفاف مؤيديه

    شعار سكاي نيوز عربية سكاي نيوز عربية
  • استمرار احتجاز الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو

    استمرار احتجاز الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو

    استمرار احتجاز الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو

    شعار سكاي نيوز عربية سكاي نيوز عربية

1

إلغاء

الإعدادات

إيقاف

HD

HQ

Advertisements

SD

LO

أول محاكمة عن بعد بتاريخ الأردن

سكاي نيوز عربية

مشاركة

مشاركة

تغريدة

مشاركة

بريد إلكتروني

التالي في المشاهدة

التالي

أطلق الأردن نظام المحاكمة عن بُعد، أي بواسطة الربط التلفزيوني بين السجون والمحاكم، حيث يساعد هذا النظام الذي يستخدم التقنيات الحديثة، في توفير الوقت والجهد، وتخفيف الازدحام بالمحاكم.

وبحسب وزير العدل الأردني بسام التلهوني، فإن هذه الخطوة مهمة وهي ضمن استراتيجية تطوير القضاء في الأردن، وتندرج ضمن مشروع سيادة القانون، كما أنها ستخفف كثيرا على أطراف التقاضي.

وستربط مطلع العام القادم سجون تلفزيونيا مع ست محاكم، لتخفيف حركة نقل السجناء للمحاكم والتي تجاوزت 98 ألف حركة منذ بداية العام، وتطلبت 420 فرد وضابط شرطة لتنفيذها.

ورحبت نقابة المحامين الأردنيين بالخطوة، لكنها حذرت من ضغوط قد يتعرض لها المتهم الموقوف، لأنه بعيد عن عين المحكمة.

ويرى حقوقيون أن المحاكمة عن بُعد قد تساعد في سرعة البت في قضايا كثيرة تزخر بها المحاكم، ولكن في الوقت ذاته فإنها قد تنتقص من حقوق المتهمين الموقوفين اذا لم تتخذ إجراءات كفيلة بضمان عدم تعرضهم لضغوط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يشهد أول محاكمة عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا