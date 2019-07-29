الأردن يشهد أول محاكمة عن بعد

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ترامب يحضر زفاف مؤيديه ترامب يحضر زفاف مؤيديه سكاي نيوز عربية

استمرار احتجاز الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو استمرار احتجاز الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ Advertisements SD LO أول محاكمة عن بعد بتاريخ الأردن سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وبحسب وزير العدل الأردني بسام التلهوني، فإن هذه الخطوة مهمة وهي ضمن استراتيجية تطوير القضاء في الأردن، وتندرج ضمن مشروع سيادة القانون، كما أنها ستخفف كثيرا على أطراف التقاضي.

وستربط مطلع العام القادم سجون تلفزيونيا مع ست محاكم، لتخفيف حركة نقل السجناء للمحاكم والتي تجاوزت 98 ألف حركة منذ بداية العام، وتطلبت 420 فرد وضابط شرطة لتنفيذها.

ورحبت نقابة المحامين الأردنيين بالخطوة، لكنها حذرت من ضغوط قد يتعرض لها المتهم الموقوف، لأنه بعيد عن عين المحكمة.

ويرى حقوقيون أن المحاكمة عن بُعد قد تساعد في سرعة البت في قضايا كثيرة تزخر بها المحاكم، ولكن في الوقت ذاته فإنها قد تنتقص من حقوق المتهمين الموقوفين اذا لم تتخذ إجراءات كفيلة بضمان عدم تعرضهم لضغوط.