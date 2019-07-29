الأردن يشهد أول محاكمة عن بعد

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أول محاكمة عن بعد بتاريخ الأردن
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وبحسب وزير العدل الأردني بسام التلهوني، فإن هذه الخطوة مهمة وهي ضمن استراتيجية تطوير القضاء في الأردن، وتندرج ضمن مشروع سيادة القانون، كما أنها ستخفف كثيرا على أطراف التقاضي.
وستربط مطلع العام القادم سجون تلفزيونيا مع ست محاكم، لتخفيف حركة نقل السجناء للمحاكم والتي تجاوزت 98 ألف حركة منذ بداية العام، وتطلبت 420 فرد وضابط شرطة لتنفيذها.
ورحبت نقابة المحامين الأردنيين بالخطوة، لكنها حذرت من ضغوط قد يتعرض لها المتهم الموقوف، لأنه بعيد عن عين المحكمة.
ويرى حقوقيون أن المحاكمة عن بُعد قد تساعد في سرعة البت في قضايا كثيرة تزخر بها المحاكم، ولكن في الوقت ذاته فإنها قد تنتقص من حقوق المتهمين الموقوفين اذا لم تتخذ إجراءات كفيلة بضمان عدم تعرضهم لضغوط.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.