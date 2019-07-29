اختبر معلوماتك: من هم مؤسسو كبرى شركات التكنولوجيا؟

كثيرة هي شركات التكنولوجيا التي ساهمت في تطوير شكل الحياة التي نعيشها في عصرنا الحالي، حيث كان لهذه الشركات إسهامات كبيرة من خلال المنتجات المختلفة التي طرحتها، والتي صار أغلبنا لا يستغنى عنها حاليًا.
اختبار: هل يمكنك تخمين الاسم الأصلي لهذه الشركات الشهيرة؟ alqiyady 1 اختبار: هل يمكنك تخمين الاسم الأصلي لهذه الشركات الشهيرة؟
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وبينما يعرف أغلب الناس أسماء كبرى شركات التكنولوجيا التي اعتادوا على شراء أو استخدام منتجاتها، فإن القليلون هم من يعرفون أسماء مؤسسو هذه الشركات، والذين أخذوا الخطوة الأولى في تشكيل العالم العصري الذي نعيش فيه الآن.
فإذا كنت واثقًا من معلوماتك العامة، خاصة في عالم التكنولوجيا، شارك معنا في هذا الاختبار عن مؤسسي كبرى شركات التكنولوجيا، واخبرنا في التعليقات كم منهم كنت تعرفه.المزيد:
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.