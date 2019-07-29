دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي اختبر معلوماتك: من هم مؤسسو كبرى شركات التكنولوجيا؟

كثيرة هي شركات التكنولوجيا التي ساهمت في تطوير شكل الحياة التي نعيشها في عصرنا الحالي، حيث كان لهذه الشركات إسهامات كبيرة من خلال المنتجات المختلفة التي طرحتها، والتي صار أغلبنا لا يستغنى عنها حاليًا.

اختبار: هل يمكنك تخمين الاسم الأصلي لهذه الشركات الشهيرة؟ alqiyady 1 اختبار: هل يمكنك تخمين الاسم الأصلي لهذه الشركات الشهيرة؟

شاهد أيضاً: اختبار: هل يمكنك تخمين الاسم الأصلي لهذه الشركات الشهيرة؟

وبينما يعرف أغلب الناس أسماء كبرى شركات التكنولوجيا التي اعتادوا على شراء أو استخدام منتجاتها، فإن القليلون هم من يعرفون أسماء مؤسسو هذه الشركات، والذين أخذوا الخطوة الأولى في تشكيل العالم العصري الذي نعيش فيه الآن.

فإذا كنت واثقًا من معلوماتك العامة، خاصة في عالم التكنولوجيا، شارك معنا في هذا الاختبار عن مؤسسي كبرى شركات التكنولوجيا، واخبرنا في التعليقات كم منهم كنت تعرفه.المزيد:

Advertisements

حقيقة الرسالة الغامضة التي تطلب من مستخدمي فيسبوك تنشيط حساباتهم

خدمات ومنتجات من جوجل فشلت فكان مصيرها هو الإيقاف النهائي

أهم ما كشفته سناب شات من مزايا جديدة في مؤتمر Snap Partner Summit

هواوي تضيف لأجهزتها نسخة EMUI 10 الجديدة العاملة بنظام تشغيل Android Q

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي