شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة: السعودية بجميع مؤسساتها سخرت إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، أن المملكة وجميع مؤسساتها الحكومية والأهلية سخرت كافة الإمكانات والتجهيزات لخدمة وراحة ضيوف الرحمن من داخل المملكة وخارجها، مشيرا إلى أن توجيهات الملك سلمان تؤكد على بذل كل الجهود لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

ووفقا لصحيفة مكة السعودية، قال الفيصل، إن هذه البلاد المباركة شرفها الله وشرف قيادتها وشعبها أن تقدم كل ما لديها من إمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، فالحمد الله أن شرفنا الله بأن نكون من سكان هذه البقعة الطاهرة، وإننا خدام لهذه الأماكن المقدسة ولا يوجد أمر أهم من خدمة الأراضى المقدسة وضيوفها الكرام.

إلى ذلك أكملت الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية المعنية بشؤون الحج والحجاج بمكة المكرمة استعداداتها لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، حيث بدأت تنفيذ خططها التى أعدتها بمتابعة وإشراف مباشر من أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، ونائبه بدر بن سلطان، وركزت الخطط المعدة على تحقيق أرقى الخدمات لوفود الرحمن وتوفير الرعاية الشاملة لهم منذ وصولهم إلى هذه الديار المقدسة حتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أدائهم لمناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان.

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وجندت وزارة الصحة كافة طاقاتها وجهودها فى تقديم خدماتها الصحية والعلاجية المتميزة لضيوف الرحمن وقاصدى البيت الحرام. ويقدم مستشفى الحرم المخصص للطوارئ الخدمات الطبية العاجلة على مدار الساعة، إذ يعمل بسعة 50 سريرا، منها 10 أسرة خصصت للعناية المركزة، جهزت بأحدث التقنيات الطبية لاستقبال حالات الطوارئ والحوادث، كما خصص المستشفى فرقا ميدانية لتقديم الخدمات العلاجية داخل أروقة الحرم المكى الشريف، إلى جانب خطوط إخلاء وإنقاذ لاستخدامها عند الحاجة فى حالات الطوارئ.

كما يقدم مستشفى أجياد للطوارئ خدماته للمرضى والمراجعين على مدار اليوم لاستقبال الحالات الطارئة من المرضى أو المصابين فى الحرم والمنطقة المركزية.

وبدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى بتنفيذ خطتها لموسم الحج عبر 10000 موظف وموظفة، وذلك من خلال تقديم 140 مبادرة، حيث شملت عددا من المحاور تضمنت المحور الخدمى والمحور الإدارى والبشرى والمحور التوجيهى والإرشادى والمحور الهندسى والفنى والمحور الإعلامى والتقنى.