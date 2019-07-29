شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الإمارات تزود مستشفى يمنية بشحنة كبيرة من الأدوية لمواجهة الكوليرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زودت دولة الإمارات مستشفى"حيس" فى الساحل الغربى اليمنى، بشحنة كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية لمعالجة الحالات المرضية الناتجة عن انتشار وباء الكوليرا والملاريا فى مدينة حيس وعدد من المناطق المجاورة لها.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قال ممثل الهلال الأحمر الإماراتى فى الساحل الغربى، إن "الهلال" تلقى نداء استغاثة من مكتب الصحة بحيس، لتوفير مساعدات علاجية عاجلة لمواجهة الأعداد المتزايدة من حالات الإصابة بوباء الكوليرا، وتم تلبية هذا النداء من خلال توفير كميات كبيرة من الأدوية اللازمة لمعالجة الحالات المرضية التى تأتى إلى مستشفى حيس، من داخل المدينة ومناطق أخرى تابعة للمديرية .

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من جهته أوضح الدكتور وائل حمنة مدير مستشفى حيس العام، أن دولة الامارات قامت بإنقاذ المواطنين من خطر وباء الكوليرا، من خلال كميات العلاجات التى وصلت فى الوقت المناسب، مضيفاً أن هذا الموقف الإنسانى وهذا الدعم السخى سيعمل على مواجهة خطر وباء الكوليرا، وغيره من الأمراض والأوبئة الأخرى التى تشكل خطر على حياة المواطنين.

وعبر عدد من أهالى مدينة حيس، عن الشكر الجزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة، على الدعم السخى فى مجالات الصحة والتعليم وغيرهما من المجالات الإنسانية والخدمية والتنموية .

وكانت هيئة الهلال سيرت أكثر من 50 قافلة دوائية للمديريات المحررة فى الساحل الغربى خلال النصف الاول من عام التسامح وقامت بترميم وتأهيل وانشاء وتأثيث 26 مركزا صحيا و اطلقت ست حملات صحية وتوعوية ووصلت العيادات المتنقلة تقديم خدماتها الصحية لتصل الى 130 قرية نائية بالساحل الغربى، استفاد من الخدمات الصحية 849 الف مواطن يمنى على امتداد الساحل.