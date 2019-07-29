شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. اختتام فعاليات مهرجان العنب السادس بمدينة القصيم السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت فعاليات مهرجان العنب السادس بالصلبية بالقصيم، الذى جاء هذا العام تحت شعار "عناقيد العنب ثريات الذهب" واستمرت لمدة عشرة أيام على طريق القصيم حائل.



أحد العارضين فى المهرجان

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ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح ماجد السالم، رئيس بلدية القوارة، أن المهرجان حقق أهدافه التى أقيم من أجلها ومنها تنشيط الحراك الاقتصادى للمنطقة بشكل عام، حيث تم زيادة عدد المزارع لتصل لما يقارب 46 مزرعة متخصصة بمنتج العنب، وأتاح فرص العمل للشباب والشابات على حد سواء.



مهرجان العنب

وقدم السالم، شكره للأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، على دعمه اللامحدود وتوجيهاته الدائمة التى من شأنها قطف ثمار العمل، كما قدم شكره لمحافظ عيون الجواء وأمانة المنطقة على تقديم كافة التسهيلات وإزالة العقبات ليرى المهرجان النور فى موقعه الحالى وسط حضور غفير .