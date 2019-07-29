السودان يمدد وقف إطلاق النار مع متمردي الجنوب

اتفق مسؤولون من السودان وجنوب السودان في ساعة متأخرة، أمس، مع زعيم اتحاد فصائل مسلحة تنشط على طول الحدود المشتركة بين البلدين على تمديد وقف لإطلاق النار، والسماح بدخول مساعدات إنسانية إلى بعض المناطق المتضررة بالصراع في السودان.

ويقول السودان، إن "دولة جنوب السودان المجاورة تؤوي مالك عقار، وهو أحد المتمردين السودانيين. وتفصل حدود طويلة مضطربة بين البلدين، ولكل من الدولتين تاريخ في دعم جماعات مسلحة على أراضي الأخرى منذ استقلال جنوب السودان الغني بالنفط عام 2011".

ووقع السودان وعقار اتفاقاً لوقف إطلاق النار في 17 أبريل، يشمل منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد أسبوع من الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير، في أعقاب 30 عاماً قضاها في السلطة.

وكان من المقرر أن ينتهي العمل بالاتفاق في نهاية يوليو.

وستستمر محادثات السلام، حيث من المتوقع أن تصل فصائل متمردة من إقليم دارفور السوداني إلى جوبا، اليوم الأحد، قادمة من أديس أبابا.

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