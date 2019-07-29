لقاء ثانٍ مُرتقب للأطراف السودانية بجوبا خلال الأسبوع الحالي

تَوَقّعت الحركة الوطنية لجنوب السودان، استضافة الرئيس سلفا كير لقاءً ثانياً للأطراف السودانية بجوبا خلال الأسبوع الحالي، لإكمال التّفَاوُض بشأن تحقيق السَّلام.

وقال الناطق باسم الحركة ستيفن لوال نقور حسب (أس. أم. سي) اليوم (الأحد)، إنّه ستكون هُنَالك لِقَاءات في غُضُون هذا الأسبوع تَجمع المجلس العسكري وبعض قوِى إعلان الحُرية والتّغيير، برئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال عبد العزيز الحلو وعَدَدٍ من قادة الحركات المُسلّحة، لِتَكملة التّفاوُض بشأن السَّلام، وتَوَقّعَ حُدُوث اختراقٍ في الملفات المُهمّة التي سَتُوقِّع عليها الأطراف.

ورحّب بالاتفاق الذي تمّ بين المجلس العَسكري” الانتقالي والحركات والتّوافُق على عَدَدٍ من القضايا بجوبا، وَأَكّدَ لوال نجاح وساطة الرئيس سلفا كير ميارديت من أجل جلب السَّلام في السودان، ودعم الحركة للأطراف السُّودانية لإنجاح الحوار والتّفاوُض وتحقيق السلام والاستقرار الشامل في السودان الشقيق.

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