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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 11 فلسطينيا من مناطق مختلفة فى الضفة الغربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، 11 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

ووفقا لوكالة الأنباء "واس"، قال نادى الأسير الفلسطينى فى بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى اقتحمت مناطق متفرقة فى مدن قلقيلية ونابلس وطولكرم والخليل، واعتقلت المواطنين الأحد عشر بزعم أنهم مطلوبون.

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وتأتى هذه الاعتقالات وسط تنديدات دولية وعربية بالجرائم التى ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين فى خرق سافر للمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وبحسب إحصائيات رسمية صدرت مؤخرا عن هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 5700 معتقل بينهم 230 طفلا و48 معتقلة، و500 معتقل إدارى (معتقلون بلا تهمة)، و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبى عاجل.

 

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