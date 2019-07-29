شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الجيش الليبى: قطعنا طريق الإمداد الرئيسى بين طرابلس ومصراتة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى، أن قوات الجيش قطعت طريق الإمداد الرئيسى بين طرابلس ومصراتة.
وأضاف المسمارى فى تصريحات خاصة لقناة العربية الإخبارية، أنه تم سحب بعض وحدات الجيش من محاور فى طرابلس حفاظا على سلامة المدنيين.
وأوضح المسمارى أن خطة الجيش لدخول العاصمة طرابلس تجرى كما هو مخطط.
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